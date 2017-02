Juarj Kucka è sicuramente una delle note più positive del Milan di Vincenzo Montella. Anche nella sfida vinta per 2-1 contro la Fiorentina il centrocampista slovacco si è rivelato il migliore in campo non solo per il gol segnato, ma anche per l'agonismo spesso superiore alla media che lo fa risaltare in una squadra che spesso tende ad essere troppo passiva. Una prestazione importante, con 20 passaggi riusciti su 24, 3 contrasti vinti e 4 palloni recuperati, fondamentali per la transizione da difensiva ad offensiva.



FONDAMENTALE PER MONTELLA - Per Vincenzo Montella Kucka è diventato il perno fondamentale su cui incentrare il proprio centrocampo. Dopo il ko di Bonaventura, infatti, lo slovacco ha assunto a tutti gli effetti il ruolo di equilibratore della mediana rossonera. Più bloccato rispetto ad inizio stagione, la sua presenza consente sia a Pasalic che a Sosa (o Locatelli) di avere maggior libertà sia di movimenti che di giocate. Kucka è indispensabile anche per quanto riguarda i palloni aerei avendo una struttura fisica che gli permettere di essere decisivo, di fatto, in entrambe le aree.



L'ULTIMO AFFARE DI GALLIANI - Arrivato al fotofinsh nell'estate del 2015 Kucka rappresenta l'ultimo vero affare a titolo definitivo messo a segno da Adriano Galliani. Solo 3 i milioni di euro pagati per portarlo a Milano dal Genoa nella stessa estate in cui il Milan acquistò Bertolacci dalla Roma per 23 milioni di euro. Dopo lo slovacco in rossonero sono arrivati a titolo definitivo Lapadula (10 milioni), Gustavo Gomez (8 milioni), Sosa (7,5 milioni) e i 20 milioni di differenza fra lui e il centrocampista romano non si sono, almeno per ora, mai notati. Anzi, ad oggi le parabole dei due centrocampisti sono all'opposto. Il valore di Kucka è almeno triplicato, mentre quello di Bertolacci si è quantomeno dimezzato. Un colpo a tutti gli effetti, forse fin troppo sottovalutato.



Twitter: @TramacEma