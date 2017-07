Simon Kjaer è pronto a tornare in Italia dove ha già vestito le maglie di Palermo e Roma. Secondo La Gazzetta dello Sport, il difensore si ridurrà l’ingaggio e il Milan lo prenderà come alternativa per la difesa. Prima però sarà necessario cedere un centrale visto che al momento il reparto è molto folto. L’indiziato numero uno per lasciare il posto a Kjaer è Paletta, ormai promesso al Torino.