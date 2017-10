L'AEK Atene è un vero e proprio talismano in Europa per il Milan. Nei due precedenti in cui i rossoneri hanno affrontato la squadra greca nelle competizioni europee sono poi arrivati in finale. Le due squadre si sono incontrate nella fase a gironi della Coppa dei Campioni ’94-’95 (persa contro l'Ajax) e nell’edizione 2006-07 (vinta contro il Liverpool) della Champions League.