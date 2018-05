Il mercato del Milan sta mutando: le difficoltà in campionato, le vicende societarie e l'incertezza sull'entità delle sanzioni che l'Uefa comminerà per le violazioni pregresse sul Fair Play Finanziario hanno rimesso in discussione anche trattative che sembravano ormai definite, quelle per i giocatori a scadenza di mercato. Sfumato Meyer, ma soprattutto abbandonata la pista che portava a Ki dello Swansea: un'operazione che sembrava già chiusa, con l'accordo tra i rossoneri e l'entourage del centrocampista, e che invece si è rapidamente dissolta.



STRINIC COME REINA, MA... - Se su Pepe Reina non ci sono dubbi, visite mediche già effettuate e annuncio pronto per il termine del campionato, il pensiero va a Ivan Strinic: ai primi di febbraio Mirabelli ha bloccato il terzino classe '87 e avvisato come da regolamento la Sampdoria, trovando un accordo di massima per un triennale (fino al 2021) da circa 2 milioni di euro a stagione. C'è il rischio che sfumi anche questa operazione? Al momento no: nonostante le ultime vicende, il Milan è ancora convinto di chiudere l'affare e assicurarsi un altro rinforzo a costo zero dopo Reina. Strinic in arrivo e ora anche più certo della permanenza: il tentativo dei rossoneri per Asamoah aveva fatto ipotizzare la volontà di cedere immediatamente Strinic per realizzare plusvalenza, ma l'inserimento non è andato a buon fine e adesso, al netto di ricche offerte non preventivabili, il futuro del terzino è quello di comporre con Rodriguez il pacchetto di sinistra della prossima stagione.



