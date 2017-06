Una visita a sorpresa, a Casa Milan. In attesa di Antero Henrique, e poco prima di Jorge Mendes, nella sede rossonera si è visto Marcelo Simonian, agente, tra gli altri, di Javier Pastore. Visto, e ammirato, in Italia con la maglia del Palermo, numero 10 del Paris Saint-Germain dopo l'addio di Ibrahimovic, accostato e seguito più volte ai rossoneri in passato, il trequartista argentino non è, al momento, sul mercato, con la dirigenza parigina che, almeno a parole, lo ha blindato.



IL PUNTO - Nella giornata di oggi, in questa visita di cortesia nella sede rossonera, Simonian e Mirabelli hanno fatto il punto su quelle che sono le esigenze milaniste per il futuro, con tanti giovani alla corte dell'agente argentino. Ma non solo giovani, perché il Flaco è un profilo che piace, un giocatore tecnico, talentuoso, di quelli che piacciono, e non poco, a Vincenzo Montella. Il PSG, per ora, non cede, ma Simonian si è dato un nuovo appuntamento con Mirabelli per un aggiornamento. In attesa di capire se André Silva vestirà, o meno, la numero 10, il Milan osserva el diez del PSG.