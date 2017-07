Secondo La Gazzetta dello Sport, ieri un rappresentante di Pierre Emerick Aubameyang è volato in Cina per parlare con il Tianjin, squadra fortemente interessata all’attaccante del Borussia Dortmund. Il club di Fabio Cannavaro dovrà però definire questo affare entro venerdì, in quanto quel giorno chiuderà il mercato cinese. Il Milan resta alla finestra e, se l’assalto del Tianjin non dovesse andare a buon fine, farà un tentativo per riportare Aubameyang a Milanello.