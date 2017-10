Nei commenti della critica, dei tifosi e degli osservatori post Milan-Juventus, è entrato spesso il nome di Nikola Kalinic. Sul quale va aperta una piccola parentesi. La preparazione estiva del centravanti della Nazionale croata non è stata continua, il suo trasferimento è avvenuto a fine agosto e il suo mese di ottobre è iniziato con un infortunio. La condizione non può essere ancora quella ottimale, eppure da parte sua sono arrivati 3 gol e un rigore procurato per fallo su di lui contro la Spal nelle 7 partite in cui è stato schierato dall'inizio. Si legge su acmilan.com