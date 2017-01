Il rinnovo di Alexis Sanchez con l'Arsenal resta un punto di domanda che continua ad animare il mercato. I Gunners non riescono a trovare un accordo con la punta cilena che, in estate, è candidato a lasciare Londra e la Premier.



NIANG IL SOSTITUTO - Inter e Juventus lo seguono e proprio dall'Italia, secondo Mundo Deportivo, arriverà il suo sostituto per Arsene Wengere.L'Arsenal, infatti, sta seguendo con attenzione l'attaccante del Milan, M'Baye Niang. L'esterno francese ha convinto per duttilità, ma c'è da battere la concorrenza del West Ham.