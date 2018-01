L'ex terzino del Milan Luca Antonini ha parlato a MilanNews dell'odierna situazione del club rossonero, dal tecnico ai nuovi acquisti: "Per quanto riguarda i miglioramenti, come dice Rino, c'è ancora bisogno di tempo. È lì da un mese e mezzo e si inizia a vedere una voglia, una mentalità diversa e uno spirito di squadra che prima non si vedeva. Il gioco deve ancora prendere forma e dev'essere un pochino migliorato, ma l'allenatore è nuovo, così come la squadra. Nelle ultime partite qualcosa si intravede, di sicuro non è un compito semplice per Gattuso. C'è stato un po' di accanimento mediatico, sembra che non si aspetti altro che fallisca il progetto di questa nuova società. Se ne son sentite tantissime, quando in realtà è bene aspettare gli eventi e quello che succederà. Solo in Italia si fa polemica su ogni minimo spiffero che esce". Un parere anche sui nuovi acquisti: "Biglia deve sicuramente dare di più sotto tutti i punti di vista. Credo sia il valore aggiunto e se alzasse il rendimento ne beneficerebbe tutta la squadra, perché acquisterebbe un giocatore di grandissima qualità e personalità. Questo Milan ha bisogno di giocatori così. Un altro giocatore da cui mi aspetto tanto è André Silva, perché ha delle qualità fisiche e come attaccante che non ha nessuno in questa squadra. È un giocatore unico nel suo genere e un attaccante perfetto nel calcio moderno come caratteristiche. Il tempo di ambientarsi c'è stato e ora deve dimostrare sul campo le proprie qualità. Kessié è un giocatore dalle grandi potenzialità che, però, ancora non ha ben capito il ruolo che deve avere in questa squadra. Un giocatore così si sposa meglio con il modo di giocare di Gasperini, però è giovane, ha qualità. Deve ascoltare i consigli di Rino, per poter tirare fuori le proprie qualità".