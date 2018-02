Andrea Bertolacci, centrocampista del Genoa, parla a Premium Sport dopo la vittoria sull'Inter: "Con Ballardini dall’inizio saremmo in zona Champions? I numeri dicono questo ma fino a qualche gara fa eravamo in basso: siamo stati bravi a tirarci fuori da quella situazione. Oggi siamo stati molto cinici a differenza di altre volte, l’Inter è una grande squadra e ci prendiamo questa vittoria che è ancora più bella. Come mi trovo da regista? Mi sento al centro della squadra, è un ruolo importante, mi piace e mi diverto. Poi quando stai bene fisicamente le cose ti vengono con più facilità. Chi merita la Champions tra Inter e Lazio? E’ una bella domanda, sono due grandi squadre che stanno facendo un grande campionato. L’Inter sta avendo delle difficoltà ultimamente ma se la giocheranno fino alla fine. Cosa mi dicono i miei ex compagni del Milan di Gattuso? Sono molto contenti e il campo sta parlando chiaro, poi quando arrivano i risultati torna anche l’entusiasmo. Sono contento, è giusto che il Milan torni in alto".