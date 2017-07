Giulio Donati, esterno del Mainz e vecchia conoscenza del calcio italiano, ha parlato così a Sky Sport del suo ex compagno di squadra ai tempi del Bayer Leverkusen Hakan Çalhanoğlu, obiettivo di mercato del Milan: "Çalhanoğlu è un ragazzo speciale, che sa farsi volere bene. E' uno specialista dei calci di punizione, il suo soprannome d'altronde è proprio 'Dio delle punizioni', ma è un calciatore molto abile anche nei passaggi in profondità e negli inserimenti. Çalhanoğlu realizza inoltre moltissimi assist. Sarebbe un acquisto importante per il Milan, sono convinto che potrebbe adattarsi in fretta o dietro alle punte o a centrocampo".