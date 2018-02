Daniele Massaro, ex attaccante del Milan, parla a RMC Sport del momento che stanno attraversando i rossoneri: "Cutrone una stella? Dipende solo ed esclusivamente da lui. Se ha voglia di migliorare può diventarlo. Quando gioca solo di istinto non mi fa impazzire. Se comincerà a mettere il talento anche con la testa e con il pensiero - è giovanissimo, ha ancora tantissimo tempo a disposizione - sarà possibile. Deve migliorare e imparare tanto, deve capire qualche trucco dai grandi attaccanti. Deve imparare ad anticipare ciò che pensa l'avversario",



SU BONUCCI - "Al di là del cambiamento, sicuramente non è stato agevolato dal tipo di gioco che faceva Montella. C'era tanta pressione per come è arrivato, poi c'era una condizione fisica non ottimale. Finalmente abbiamo visto fare delle vere prestazioni da Bonucci. Non è al top, ma non solo la difesa, ma Ringhio sta lavorando sulla continuità di tutta la squadra"