Alessandro Matri, attaccante del Sassuolo, ex Milan e Juventus, parla a Tuttosport di Leonardo Bonucci e Patrick Cutrone: "Se mi fa ancora effetto vedere Bonucci con la maglia rossonera? Un po’ sì. Sinceramente non mi sarei mai immaginato Leo lontano dalla Juventus, però sono cose che fanno parte del calcio, non ci vedo nulla di male. Cutrone? Mi rivedo nelle spirito di Patrick. Ci assomigliamo anche un po’ per caratteristiche: siamo due finalizzatori. È un ragazzo che merita i complimenti per come si è imposto nel Milan".