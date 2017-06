Adesso sólo Soldi caro amico non ci sta più gente che ci metta veramente il cuore io a 52 anni giocherei ancora senza soldi — Sebastiano Rossi (@SRossiOfficial) 16 giugno 2017

Un grande ex come Sebastianodice la sua sulla decisione di Gianluigi, portiere del Milan che ha deciso di non rinnovare con la società rossonera. Questo il tweet dell'ex estremo difensore milanista in risposta a un post pubblicato da Demetrio Albertini: "Adesso solo soldi cari amico. Non ci sta più gente che ci metta veramente il cuore, io a 52 anni giocherei ancora senza soldi".