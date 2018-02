Cristian Zaccardo, difensore ex Milan, parla a MilanNews.it in vista del derby tra i rossoneri e l'Inter: "Difficile, ma non impossibile. La speranza adesso c’è, ma non so se il Milan riuscirà a tenere questo ritmo fino a fine campionato. I rossoneri non possono sbagliare nulla. Adesso affrontare il Milan fa paura. L’Inter per esempio temerà il Milan, mentre due mesi fa tutti erano convinti di potersela giocare contro i rossoneri".