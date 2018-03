Cristian Zaccardo, difensore ex Milan e campione del Mondo nel 2006 con l'Italia in Germania, parla a Radio Onda Libera: "Milan in Champions? Ora come ora direi di sì. Hanno gli scontri diretti da giocare, compreso il derby da recuperare. Non pensavo che i rossoneri riuscissero ad avere questa continuità di rendimento. Merito di Gattuso e di giocatori trasformati"..