Gianluca Zambrotta, ex terzino del Milan, parla a SportWeek della squadra rossonera: "Rino ha operato bene dal punto di vista psicologico e atletico. I frutti si sono visti in fretta: la squadra ha corso tanto e bene per i primi mesi, è logico che ora sia scarica. Sono sicuro che dal prossimo anno, pianificando la preparazione fin dall’estate, certi cali di rendimento spariranno. La coppia Bonucci-Romagnoli è certamente affidabile. Rispetto a Rodríguez, Calabria attacca di più: dipende anche dalle caratteristiche del suo compagno di fascia, Suso, che sono diverse da quelle di chi gioca sul fronte opposto, Calhanoglu. Biglia? Lo ha detto lui stesso: io non sono Pirlo. Biglia fa girare la squadra e detta i tempi. Ha personalità, carisma, esperienza. A me piace. Con Kessié e Bonaventura, l’uomo di maggior qualità insieme a Suso e Calha, forma un ottimo centrocampo. Comprerei un paio di mezzeali brave a inserirsi che si alternino a Jack e all’africano. Bonaventura tiene troppo palla? Salta l’uomo, crea superiorità, fa ammonire gli avversari: avercene. Cutrone va tenuto, è una grande risorsa per il futuro. Silva pure lo terrei, è giovane e ha grandi doti. Se riescono a vendere bene Kalinic, serve un attaccante di peso".