Incarna in tutto e per tutto lo spirito di Gennaro Gattuso. Un martello vero e proprio in campo, Patrick Cutrone si è preso tutto in poco meno di un anno: titolare nel Milan. e convocato nella nazionale azzurra da Di Biagio che lo conosce bene dai tempi dell'under 21. Patrick è stato preferito a giocatori del calibro di Zaza e Balotelli, un'incredibile ascesa che non vuole arrestare.