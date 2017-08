Molto simile, diverso in qualcosa: il Milan di Vincenzo Montella sembra la squadra dell'anno scorso, con interpreti diversi, per modalità di gioco, ma ha cambiato il momento in cui sblocca le partite. Mentre infatti nella passata stagione i rossoneri nicchiavano nel primo tempo per poi venire fuori nella ripresa, alla distanza, quest'anno le cose stanno andando diversamente: in cinque partite disputate finora, tra campionato ed Europa League, il Milan ha infatti realizzato ben 10 gol su 14 realizzati nelle prime frazioni di gioco (due al Craiova, quattro allo Shkendija, tre al Crotone e uno al Cagliari). Per cogliere l'avversario di sorpresa e indirizzare subito il match.