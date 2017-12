Marco Storari, secondo portiere del Milan, sarà in porta questa sera nel derby di Milano valido per i quarti di finale di Coppa Italia, a causa dell'infortunio occorso a Gigio Donnarumma: l'ultima stracittadina con il portiere ex Juventus e Messina in porta non è un'occasione che i tifosi del Diavolo ricordano volentieri, e non solamente perché alla fine di quella stagione l'Inter realizzò il Triplete.



IL TRADITORE, L'ESPULSIONE E LE CIABATTE - Correva il 29 agosto 2009, era il primo derby di Mourinho, Wesley Sneijder era appena atterrato a Milano: a causa dell'indisponibilità di Nelson Dida, l'allora tecnico rossonero, Leonardo, decise di schierare in porta Storari. Lo stesso Leonardo che poi passerà negli odiati rivali, prima come allenatore poi come dirigente,e verrà chiamato "traditore" dai tifosi casciavit. Anche Gattuso fu protagonista di quella stracittadina, come lo sarà di quella di stasera: fu espulso per doppia ammonizione e si infuriò proprio con Leonardo (che poi insulterà anche in maniera più corposa, qualche tempo dopo), reo a suo dire di aver ritardato la sostituzione di Ringhio con Seedorf, perché quest'ultimo si era presentato a bordocampo in ciabatte.



4-0 E ADDIO OASIS - Finì molto male, per i colori rossoneri: 4-0 per l'Inter, Storari battuto in seguenza Thiago Motta, Milito, Maicon e Stankovic. Fu una serata storta anche per gli appassionati di musica: quella sera infatti si sciolsero gli Oasis, a causa di un litigio tra i fratelli Gallagher. Corsi e ricorsi storici: stasera Storari tornerà a difendere la porta rossonera in un derby, e i tifosi rossoneri si augurano possa finire bene. O almeno non così male.