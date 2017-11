Il Milan senza coppe dovrà vendere almeno un big. La certezza è stata più volte ribadita dall'attuale amministratore delegato rossonero Marco Fassone. Il piano di risanamento prevede il rientro in Champions League e in caso di fallimento di questo obiettivo la cessione di un giocatore importante per mantenere in pari l'asticella del bilancio.



ANCHE ROMAGNOLI PUO' PARTIRE - Donnarumma e Suso sono i candidati numero uno alla cessione ma secondo Tuttosport c'è un altro giocatore che potrebbe garantire un introito di almeno 25 milioni di euro in caso di addio. Si tratta di Alessio Romagnoli, spesso sottovalutato, ma per cui gli interessi del mercato non sono mai sopiti.



LA JUVE OSSERVA - E fra gli estimatori di Romganoli c'è anche la Juventus che lo considera uno dei difensori italiani del futuro. Da tempo lui insieme a Rugani e Caldara sono considerati gli eredi del trio Barzagli-Bonucci-Chiellini e secondo Tuttosport la formazione bianconera sta monitorando anche il difensore del Milan fra i possibili acquisti in estate. Un centrale oltre a Caldara arriverà, lo ha confermato Marotta. Se non sarà uno fra de Vrij e Gimenez la pista Romagnoli potrebbe prendere corpo.