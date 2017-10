Neda Kalinic, madre di Nikola, è stata intervistata da Sky Sport direttamente dalla sua casa nei pressi di Spalato. La donna ha mostrato uno zaino del Milan che è stato regalato all'attaccante rossonero quando aveva dieci anni: "Abbiamo cercato questo zaino per tutta Spalato, aveva dieci anni quando glielo abbiamo regalato, lo usava per andare ad allenarsi, in gita e a scuola. Il mio tifo per il Milan? Tifo per il Milan fin da quando ero piccola, come mio marito e mio figlio più grande, è diventato tifoso anche Nikola. La sette come Shevchenko? Deve essere orgoglioso di avere lo stesso numero di maglia di Shevchenko, speriamo segni come lui".