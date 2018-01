Continua a far discutere il gol di Patrick Cutrone, messo a segno nella sfida di ieri sera tra il Milan e Lazio. La Procura della Federcalcio ha chiesto la prova tv per l'episodio che ha sbloccato il big match di San Siro tra i rossoneri e la formazione di Simone Inzaghi. Ora la palla passa nelle mani del Giudice Sportivo, che dovrà valutare la volontarietà della deviazione col braccio dell'attaccante del Milan in occasione dell'1 a 0. A termini di regolamento, Cutrone rischia due turni di squalifica per condotta gravemente antisportiva.



DIFESA - Cutrone si è difeso con un post su Instagram. "Ho rivisto le immagini del gol, in un momento di adrenalina e istinto ho avuto la sensazione di colpire la palla in maniera regolare. Ci tengo comunque a dire che il mio non è stato un gesto volontario e mi spiace che venga messa in discussione la mia onestà" ha scritto l'attaccante rossonero.