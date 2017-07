L'obiettivo numero uno per l'attacco della Roma è Riyad Mahrez. L'alternativa - come riporta Sport - è Munir del Barcellona. Per l'esterno spagnolo classe 1995 è pronta un'offerta da 25 milioni di euro. E Suso? Al momento l'attaccante del Milan è la terza opzione per il dopo Salah. Si raffredda, dunque, la pista Suso-Roma.