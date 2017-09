Il nuovo modulo del Milan non sarà più messo in discussione. Vincenzo Montella ha trovato la quadratura del cerchio grazie al nuovo 3-5-2 la cui fase di sperimentazione post-ko con la Lazio ha dato ormai esiti ampiamente positivi. L'innesto di Romagnoli in difesa ha dato qualità e sicurezza al reparto in cui anche Leonardo Bonucci sta vivendo una crescita costante. L'uomo in più a centrocampo ha liberato lo strapotere fisico di Frank Kessie e anche davanti oltre a Kalinic che sarà il punto di riferimento anche l'alternativa Andrè Silva sta trovando sempre più convinzione. Chi rimane dubbioso del suo nuovo ruolo rimane l'esterno spagnolo Suso che contro la Sampdoria vedrà un nuovo test fondamentale per il proseguo della sua stagione.



IL DIKTAT DI MONTELLA - Suso sarà nuovamente schierato da seconda punta alle spalle di Kalinic e quella dovrà essere secondo Montella la collocazione tattica ideale per il suo futuro: "Ha giocato benissimo la scorsa stagione da esterno ma per una squadra che vuole andare in Champions deve segnare di più. Spostandosi in mezzo, avrà più occasioni di vedere la porta. Si deve adattare tatticamente e fisicamente e sono sicuro che lo farà"



UN GOL PER FESTEGGIARE IL RINNOVO - Come riportato da Tuttosport, anche quando ha giocato da seconda punta, Suso ha sempre cercato di allargarsi verso la fascia destra per trovare più spazi. Adattarsi al nuovo ruolo non sarà facile e quello contro la Sampdoria sarà un test importante per capire quanto lo spagnolo potrà avere spazio nel prossimo futuro. Un gol, tra l'altro, celebrerebbe non solo l'evoluzione del suo gioco, ma anche il ricco rinnovo che sta per firmare con il club rossonero. 3 milioni di euro all'anno e uno stipendio al top che non può essere sprecato. La palla ora passa nel sinistro di Suso, saprà cambiare in tempi brevi per il bene suo e del Milan?