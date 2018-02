Torna a lavorare il Milan, dopo due giorni di riposo. La squadra di Gattuso ha iniziato il lavoro in vista della sfida di sabato contro la Spal. Questo il racconto della seduta odierna riportato dal sito ufficiale dei rossoneri: "Squadra in campo alle 16, con una prima parte dell'allenamento dedicata all'attivazione muscolare fatta di corsa lungo il perimetro, allunghi, scatti e stretching finale. A seguire il tecnico rossonero ha dato il via ad una serie di esercitazioni tecniche abbinate ad una fase atletica: passaggi scatti cross e tiri in porta con l'ausilio delle sagome fisse. Terminata la prima parte del lavoro la squadra si è spostata sul campo rialzato dove ha svolta tutta la fase tattica. La seduta è terminata con una partitella a campo ridotto"