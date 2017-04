La parola fine, dopo 31 anni. Si chiude un'era per il Milan, l'era di Silvio Berlusconi. Tante luci, qualche ombra (nel finale) e soprattutto 29 trofei. Arrivati grazie ad alcuni dei giocatori più forti del pianeta. Calciomercato.com ha provato a stilare la top 11 dei colpi chiusi da Galliani e Braida, autorizzati dal patron rossonero, che ha sempre considerato il Milan il suo grande amore. Molti, inevitabilmente, sono costretti a rimanere fuori: tra i big che non trovano spazio ci sono Donadoni, Stam, Thiago Silva, Weah, Ronaldinho, Rui Costa, Desailly, Seedorf, Inzaghi, Rivaldo, Ancelotti, Papin, Costacurta, Ibrahimovic, Boban o Savicevic. Quasi una follia.



FORMAZIONE TIPO - Difficile scegliere, abbiamo tentato di farlo. Undici giocatori, undici campioni, schierati in campo con il 4-3-1-2, il modulo preferito da Berlusconi. In porta Dida, nella linea a quattro ci sono Tassotti, Baresi, Nesta, Maldini, centrocampo con Pirlo davanti alla difesa, Rijkaard e Gullit mezzali (anche se l'olandese con le treccine le cose migliori le ha fatte da attaccante), Kakà trequartista e la coppia van Basten-Shevchenko di punta. Allenatore: Sacchi. Siete d'accordo?