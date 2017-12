In Spagna ne sono praticamente sicuri: Pepe Reina sarà il nuovo portiere del Milan dal prossimo anno, lo spagnolo come soluzione d'esperienza per i rossoneri visto che Gigio Donnarumma con ogni probabilità saluterà. Ma come stanno le cose? Ad oggi, dall'entourage di Reina filtrano smentite su accordi già fatti o trattative avviate con il Milan per il portiere spagnolo che non ha rinnovato fin qui il suo contratto con il Napoli. Priorità ai discorsi con De Laurentiis, poi entro la prossima primavera si deciderà cosa fare.



LA POSIZIONE DEL MILAN - Anche dal Milan non arrivano conferme sull'intesa economica con Reina. Di certo, lo spagnolo è stato nel mirino a giugno scorso quando la situazione Donnarumma sembrava ormai precipitare; apprezzato dalla dirigenza, Reina avrà però un anno in più nella prossima estate (ne compirà ben 36 ad agosto) e non è stato assolutamente bloccato dal Milan. Le valutazioni saranno fatte al momento giusto, di certo non si completano operazioni adesso con una situazione delicata dal punto di vista tecnico e di gestione per i rossoneri. Il Napoli è tranquillo e sta già cercando un eventuale erede di Reina, ma col Milan non c'è nulla di fatto.