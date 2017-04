Gianluca Lapadula parla ai microfoni di Premium dopo la sconfitta del suo Milan contro l'Empoli.



Come ti spieghi che il Milan debba sempre prendere uno schiaffo prima di reagire?

Sì, i fatti dicono questo, però io sono sicuro che la squadra non ha sbagliato l’atteggiamento, si è visto anche in campo, forse dovevamo farlo da subito.



Quanto ti pesa la responsabilità di dover dare delle risposte subito quando giochi da titolare?

Assolutamente nulla, siamo al Milan, una squadra conosciuta in tutto il mondo, ci sono grandi giocatori, ci può stare non giocare tanto, però bisogna sempre farsi trovare pronti.



Montella dice che create tanto e realizzate poco.

Oggi, secondo me, è mancato proprio quello, il gol nelle prime occasioni avute, poi lo abbiamo fatto in tempo, ma non siamo riusciti a fare il secondo, però non penso che manchi cattiveria, forse solo un po’ di lucidità.



Qual è la tua dimensione in Serie A? Sei un attaccante da 10/15 gol?

Ogni anno inizio senza mai prefissarmi una cifra di gol, non sto neanche a pensarla una cosa del genere. Per me è importante l’atteggiamento, sono sicuro che con l’atteggiamento giusto, la cattiveria si possono superare i migliori pensieri anche immaginabili, ogni anno è questo importante per me.



Che effetto fa sentire il mercato del futuro?

Sinceramente non mi interessa, il mercato inizia il 1° luglio, mancano cinque partite e noi dobbiamo andare in Europa League. Poi si vedrà.