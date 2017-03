Nel pre-partita di Milan-Genoa l'attaccante rossonero Gianluca Lapadula è intervenuto a Milan TV: ""E' una grandissima occasione da sfruttare, ma come prima cosa è importante vincere. Riscattare sconfitta contro la Juve? Ci ha lasciato l'amaro in bocca, la fame stasera non mancherà, ma anche il Genoa penso arriverà con il coltello tra i denti. Eccessiva corsa e sacrificio? E' una cosa da migliorare, ma è un impeto che ho da sempre, che a volte mi ha fatto fare il salto in più".