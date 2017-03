È iniziata questa mattina, a Milanello, la settimana che porterà i rossoneri alla trasferta di Pescara, in programma domenica 2 aprile. Agli ordini di Mister Montella sono rientrati i primi rossoneri impegnati con le nazionali. È il caso di Kucka (che ha svolto un lavoro personalizzato), Calabria e Locatelli (per loro lavoro in palestra).

Il resto del gruppo a disposizione del tecnico ha prima effettuato un riscaldamento in palestra per poi svolgere sul campo rialzato esercizi di corsa, andature e allunghi. La seconda fase dell'allenamento, terminata con una partitella finale a campo ridotto, ha visto i rossoneri concentrarsi sul possesso palla e sul pressing. Per mercoledì è prevista una doppia seduta: quella mattutina inizierà alle 11:00, mentre la seconda è in programma per le 14:30.

Da segnalare i rientri previsti per la giornata di domani degli azzurri De Sciglio, Donnarumma e Romagnoli, mentre Zapata, Bacca e Honda si aggregheranno con i compagni a partire da giovedì, si legge su AcMilan.com.