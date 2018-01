MILAN (4-3-3):

Donnarumma 6,5: Reattivo sul colpo di testa ravvicinato di Immobile, una parata importante per salvaguardare il risultato.

Abate 6,5: Risponde colpo su colpo alle avanzate di Lukaku. Perfetto a livello difensivo.

Bonucci 6,5: Guida con sicurezza il reparto, senza sbavature.

Romagnoli 6: Mezzo voto in meno per aver lasciato Immobile libero di colpire a inizio ripresa. Per il resto sempre preciso e puntuale negli interventi.

Borini 6: Un'ottima diagonale nel primo tempo su Leiva evita un gol. Poco propositivo in fase di spinta.

Kessie 6,5: Più quantità che qualità, ma si fa sentire.

Biglia 5,5: Nel primo tempo consegna le chiavi del centrocampo alla Lazio. Cresce nella seconda frazione, ma è ancora troppo poco.

Locatelli 5: Torna dal 1' e spreca una grande occasione per mettere in difficoltà Gattuso. Il centrocampista di Lecco sembra un pesce fuor d'acqua, sbaglia la misura di tantissimi passaggi costringendo l'allenatore a sostituirlo. (Dal 57' Calhanoglu 5: Il gol sbagliato ha dell'incredibile)

Suso 5: In una fase di appannamento preoccupante. Non salta l'uomo e non trova la porta, fantasma.

Kalinic 5: Lasciato solo e poco assistito, non da mai l'impressione di potersi rendere utile (Dall'83 Silva s.v)

Bonaventura 5,5: Da esterno alto non si trova più a suo agio e si vede. Non si accende mai. (Dal 71' Cutrone 6,5: Il suo ingresso cambia la partita del Milan. Solo un super Strakosha gli nega la gioia del gol)



Gattuso 6: Porta a casa l'obiettivo, ovvero quello di non subire gol, ma che fatica.

LAZIO (3-5-1-1):

Strakosha 6,5: Un gatto nel deviare il colpo di testa di Cutrone.

Caceres 6: Alla sua prima da titolare con la Lazio, non sfigura.

Luiz Felipe 6,5: Usa sempre le maniere dure, ma riesce nella missione di mettere la museruola a Kalinic,

Radu 6: Stilisticamente parlando non è bellissimo da vedere, ma molto efficace in marcatura.

Basta 6: Buona spinta sulla sua corsia, costringe Borini sulla difensiva.

Parolo 5,5: Non la sua migliore prova, pochi inserimenti rispetto alle sue caratteristiche. (Dal 76 'Nani s.v)

L. Leiva 6,5: Stravince il duello con Biglia, metronomo inesauribile di questa Lazio.

Milinkovic-Savic 6,5: Regala colpi di classe che riscaldano il non numeroso pubblico di San Siro. Dimostra, ancora una volta, di essere un giocatore di un'altra categoria.

Lukaku 6,5: Fa su e giù senza sosta, la sua velocità mette in difficoltà la linea difensiva del Milan.

F. Anderson 5,5: Un tunnel, un paio di giocate di fino ma tanto fumo e niente arrosto. (Dal 62' Luis Alberto 5,5: Spreca un potenziale occasione da gol cercando un dribbling in più)

Immobile 6: Non è al massimo della forma e si vede, ma anche a mezzo servizio è un pericolo costante per il Milan. (Dall'83 Lulic)

Ai punti la sua Lazio meritava di portare a casa l'intera posta in palio.