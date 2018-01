A distanza di tre giorni dal match di campionato, vinto dai rossoneri per 2-1, Milan e Lazio tornano ad affrontarsi al Meazza, questa volta nell'andata delle semifinali di Coppa Italia. Nei turni precedenti, il Milan ha eliminato Hellas Verona e Inter, mentre la Lazio ha avuto la meglio di Cittadella e Fiorentina. Il mach di ritorno è fissato per il 28 febbraio all'Olimpico di Roma, lo stesso stadio in cui si disputerà la finale (contro la vincente della doppia sfida fra Atalanta e Juventus). Per quanto riguarda i precedenti in questa competizione, il totale dei match disputati è pari a 16, con un bilancio di 8 vittorie per il Milan, 7 per la Lazio e un pareggio. A livello di semifinali, è la seconda volta, nell’altra circostanza passò la Lazio. Infine, in Coppa Italia, fra le due squadre c'è anche un precedente in finale, nella stagione 1997-98: all'andata, a Milano, 1-0 per il Milan (gol di Weah), al ritorno la Lazio vinse la coppa imponendosi per 3-1 (fra gli altri, a segno anche Nesta, che poi avrebbe vinto tutto con la maglia rossonera). Tutti in campo alle 20.45, arbitra Guida.