Milan-Inter 1-0 d.t.s.



MILAN



A. Donnarumma 6,5: Infonde sicurezza al reparto con le uscite alte, puntuali e precise. Mette il punto esclamativo sulla sua prova con una parata strepitosa su Joao Mario.



Rodriguez 6: Attento su Candreva, gli concede pochissimo.



Abate 6,5: Controlla bene un cliente scomodo come Perisic, cercando spesso l'anticipo. Sostituito per un problema muscolare (Dal 53' Calabria 6,5: Entra molto bene in campo, garantendo maggiore propulsione in fase offensiva).



Romagnoli 7: Annulla Icardi, non sbaglia praticamente nulla. Perfetto sotto ogni punto di vista.



Bonucci 6: Media perfetta tra un primo tempo da 5, con tanti errori banali in fase di impostazione, a un secondo tempo assolutamente autoritario.



Kessie 7,5: Il carro armato è tornato. Partita di una intensità pazzesca, corre come un forsennato pure quando è colpito dai crampi. La sua migliore prestazione da quando veste la maglia del Milan.



Biglia 6: Le scorie di un inizio di stagione difficile ci sono ancora e si denotano nei tanti passaggi sbagliati. Nella sua prova però c'è tanta quantità, recupera un numero alto di palloni.



Locatelli 5,5: Non sfrutta l'occasione che gli viene concessa, Gattuso lo rimprovera per un paio di errori di posizione in fase di non possesso. (Dal 73' Calhanoglu 6,5: Pimpante, ricama un paio di traversoni molto belli dal punto di vista estetico. Un segnale anche per Gattuso)



Bonaventura 6: E' vero, sbaglia un gol a porta vuota, ma la sua è una gara encomiabile per abnegazione e personalità. Aiuta molto Rodriguez nella marcatura su Candreva.



Kalinic 5: Skriniar lo sovrasta dal punto di vista fisico, mai una sponda intelligente né un tiro in porta. Costretto al cambio per un pestone subito dal difensore slovacco.(Dal 75' Cutrone 8:E' l'uomo copertina che non ti aspetti ma il suo è un titolo tutto meritato. Per la qualità del movimento che fa in occasione del gol, quando recupera palla e scappa alle spalle di Ranocchia. Primo gol in un derby, una serata che ricorderà per sempre. )



Suso 7,5: Quando affronta l'Inter si trasforma. Una continuità impressionante, sempre nel vivo del gioco. Centra una traversa con un bel tiro a giro deviato, regala un assist al bacio per il gol di Cutrone.



All. Gattuso 7: Azzecca i due cambi con Cutrone e Calhanoglu ma, soprattutto, guida i suoi dalla panchina sotto la pioggia come faceva da giocatore. La prima grande soddisfazione da allenatore.