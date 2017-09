Donnarumma 6: non deve compiere interventi super, incolpevole in occasione dei gol della Samp.



Zapata 4,5: salva un gol su...Zapata nel primo tempo, 'regala' un gol...a Zapata nel secondo. Nel finale scivola e permette ad Alvarez di chiudere il match.



Bonucci 5,5: il Milan cercava un valore aggiunto, un leader e una sicurezza, qualcosa non torna. Leo non è ancora quello della Juve, i risultati sono sotto gli occhi di tutti.



Romagnoli 6: la palla alle spalle lo mette spesso in difficoltà, ma il suo è un match senza particolari sbavature.



Abate 5: da quella parte la Samp sfonda spesso, non è sempre puntuale nell'aiuto a Zapata, non crea particolari problemi a Strinic. Il Milan da quella parte non si vede mai. (82' Borini sv).



Kessie 4: lento, impacciato, impreciso. Il primo tempo è un valzer di orrori più che di errori. Non si riprende nella ripresa, sbaglia tutto quello che fa.



Biglia 6: predica nel deserto, non ha quasi mai la linea di passaggio libera, è l'unico che prova a inventare qualcosa e a dare ritmo.



Bonaventura 4,5: tocca il pallone due volte di più di quello che deve. A volte dovrebbe giocare più semplice (78' Cutrone sv).



Ricardo Rodriguez 6: lontano parente del giocatore autoritario visto nelle ultime uscite. Ha il merito di provarci, spinge più di Abate, non è preciso nel cross.



Suso 5: trotterella per il campo a caccia di una posizione che, dietro la punta, non trova quasi mai. Le cose migliori le fa partendo da destra, non può essere un caso (78' Calhanoglu sv).



Kalinic 5,5: là davanti tutto solo, a muoversi, a fare a sportellate, ma la palla la vede poco, non solo per colpa sua. Una buona sponda per Suso, un tiro complicato su cross di RR. Stop.



Montella 4,5: il suo Milan è brutto da vedere. Una squadra che gioca poco a calcio, a tratti soporifera. I cambi arrivano troppo tardi. Puggioni non ha fatto neanche una parata, la colpa non può essere solo di chi è in campo.