Juve-Milan 2-1



Donnarumma 8: novanta minuti da fenomeno, almeno sette interventi decisivi. Straordinario su Pjaca e Higuain, due interventi ad alto coefficiente di difficoltà.



De Sciglio 5: almeno due sbavature pericolose nella propria area, meno sicuro rispetto al solito. Dybala lo punta e lo salta spesso. Protagonista del 'mani' che dè un rigore molto contestato ai padroni di casa.



Zapata 4,5: Pjaca ha vita facile con il colombiano, schierato a sorpresa da terzino destro. Concede sempre troppo spazio al croato, non vince nemmeno un duello.



Romagnoli 6: un solo piccolo errore quando tiene in gioco Benatia in occasione del gol del vantaggio bianconero.



Paletta 6,5: un muro invalicabile, sempre ordinato e puntuale negli interventi.



Pasalic 6: alterna cose molto buone, come il tocco delizioso che dà il via al gol del pari, a errori piuttosto banali.

(Dal 70' Poli 6: fa il suo, senza infamia e senza lode).



Sosa 6: fino al 90' la sua è una buona prestazione, specie nel secondo tempo, Rovina tutto con l'espulsione nel finale convulso per doppia ammonizione.



Bertolacci 6,5: galleggia tra le linee, con i tempi giusti negli inserimenti. Prestazione più che positiva.



Deulofeu 7: parte piano, con Asamoah che lo controlla bene. Montella lo inverte di posizione con Ocampos e fa a fette la difesa della Juve con tanto di assist per Bacca. Sublime.



Ocampos 6: da esterno è piuttosto evanescente, molto meglio da attaccante nel finale.



Bacca 7: conferma il buon momento di forma e mentale, con il 4° gol nelle ultime 3 partite. Movimento ed esecuzione magistrale, da bomber di razza.

(Dal 54' Kucka 5,5: Ha perso brillantezza nelle ultime uscite, non entra bene in gara )



All. Montella 5,5: la scelta di Zapata terzino non paga, il colombiano soffre troppo. Decisamente troppo conservativo nel finale.