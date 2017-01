Il Milan esce sconfitto allo Juventus Stadium e termina la sua avventura in coppa Italia. Ecco i voti dei rossoneri:



Donnarumma 5,5: Parte in ritardo in occasione del gol, su punizione, di Pjanic. Nel primo tempo è molto impreciso, nel secondo salva con un intervento prodigioso sempre sul centrocampista bosniaco.



Abate 5: Non è in giornata e si vede. Asamoah e Mandzukic fanno quello che vogliono lungo la sua corsia di competenza. (Dal 64' Pasalic 6): Con il suo ingresso, il Milan riesce a verticalizzare con più facilità.



Zapata 6: Alla sua prima stagionale, palesa una buona condizione fisica. Autore di alcuni recuperi in velocità, perde pochi duelli.



Romagnoli 6: Non ha particolari responsabilità sui gol subiti, prova a tenere alta la linea difensiva nella ripresa.



Antonelli 5: Serata da dimenticare, in costante affanno contro Cuadrado. Non gli prende mai le misure e non si propone in fase offensiva.



​Kucka 6: Ha la coscienza il fallo da cui nasce il gol del 2-0. Nel mezzo tanta sostanza, pressa a tutto campo e va vicino alla rete del possibile 2-2.



Locatelli 4,5: Regia scolastica per 45', poi la clamorosa ingenuità al 58' con un fallo che lascia in dieci i suoi nel migliore momento.



​Bertolacci 5: Perde una miriade di palloni, sovrastato dalla fisicità del centrocampo della Juventus. (Dal 90' Honda s.v)



Suso 5,5: Non è la sua migliore versione, qualche lampo dei suoi solo nella secondo tempo.



Bacca 6,5: Segna un gol di pregevole fattura al primo tiro in porta. Prova a sacrificarsi nel finale di gara. (Dall'80 Deulofeu 6: Entra bene in campo, va vicino al gol al culmine di uno spunto interessante)



Bonaventura 5,5: Prova ad entrare più dentro al campo, cercando la soluzione centrale. I suoi movimenti creano qualche grattacapo, ma nel complesso non riesce ad incidere.



All. Montella 6: La sua squadra lotta fino in fondo, nonostante un approccio molle, e questo è merito del suo allenatore. Coraggiosa la scelta di Deulofeu come falso nove nel finale.