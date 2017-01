La trattativa va avanti da un pezzo, ma probabilmente ora si è arrivati alla svolta finale per portare Gerard Deulofeu dall’Everton al Milan. Ronald Koeman, allenatore dei Toffees, sta per dare l’ok alla sua partenza: con il sì dell’esterno spagnolo già in mano, serve solo trovare la formula con cui farlo arrivare in Italia. Nel frattempo i bookmaker d’oltremanica continuano a seguire gli sviluppi dell’affare e, dopo gli ultimi aggiornamenti, ritengono sempre più probabile la chiusura della trattativa: poco meno di una settimana fa, ricorda Agipronews davano a 2,10 il passaggio di Deulofeu in rossonero, adesso la quota è scesa a 1,60.