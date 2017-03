Scrivete le vostre domande al nostro inviato Milan Daniele Longo Pubblicato da Calciomercato.com su Venerdì 10 marzo 2017

In questo video l'inviato del Milan Daniele Longo fa il punto sul closing, con SES che ha ottenuto la proroga fino a martedì per recuperare i 100 milioni necessari per prolungare il closing al 14 aprile, e sul mercato. Da Suso a Fabregas, passando per Deulofeu, tra rinnovi importanti e obiettivi estivi, ecco le ultime novità sui rossoneri.