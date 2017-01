Marco Storari può tornare al Milan, da vice Donnarumma. Un'operazione avviata in queste ore con il Cagliari che ha rotto con il portiere ex Juventus dopo l'ultima esclusione nella sfida contro il Sassuolo che ha chiuso il 2016 dei sardi. E la possibilità di uno scambio si fa sempre più concreta: Gabriel, portiere brasiliano ormai chiuso al Milan, accetterebbe volentieri la destinazione Cagliari.



A UNA CONDIZIONE - Ma la volontà del Milan è chiudere uno scambio di prestiti, per questo servirà un nuovo incontro così da poter trovare un accordo sia col club sardo che con Storari, che secondo quanto appreso da Calciomercato.com in queste ore si trova a Milano e il cui contratto col Cagliari scade a giugno quando, con un prestito secco, potrebbe rimanere svincolato. Ecco perché manca ancora qualcosa per chiudere, Gabriel andrebbe volentieri in Sardegna mentre lato Storari bisogna trovare un'intesa definitiva. Prima che possa tornare rossonero, questa volta alle spalle di un giovane talento come Donnarumma.