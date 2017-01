12.30 C'E' OTTIMISMO, RISPOSTA NEL POMERIGGIO - Dopo un incontro durato circa un'ora, con gli intermediari che stanno curando l'operazione per l'Everton, Adriano Galliani ha ora lasciato Casa Milan. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com filtra ottimismo per la chiusura dell'affare con un risposta da parte dell'Everton che è attesa nel primo pomeriggio.



10.45 - GALLIANI A CAS MILAN - In questi istanti è arrivato l'amministratore delegato Adriano Galliani a Casa Milan. Sono attesi in mattinata gli intermediari che stanno trattando l'acquisto di Deulofeu per provare a dare l'accelerata definitiva all'affare.



09.30 DEULOFEU VUOLE IL MILAN - Da parte sua il Milan non può andare oltre la proposta di un prestito con diritto di riscatto, ma la trattativa avviata dai Toffees per Memphis Depay con il Manchester United può spingere Deulofeu verso l'uscita. Il giocatore, secondo quanto rilevato da Calciomercato.com sta spingendo per l'addio all'Everton e ha espresso la propria preferenza per un passaggio al Milan.



09.00 E' IL GIORNO DI DEULOFEU - Come confermato dall'ad del Milan Adriano Galliani nel prepartita della sfida pareggiata contro il Torino, quella di oggi sarà presumibilmente la giornata decisiva per il futuro di Gerard Deulofeu. L'attaccante è in uscita dall'Everton che, in queste ore, comunicherà ufficialmente al club rossonero la propria richiesta per la cessione dell'esterno spagnolo.