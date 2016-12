Le dell'incontro di Adriano Galliani e Giuseppe Marotta con l'Ambasciatore italiano. Presenti anche #Montolivo e Serginho. #weareinDoha

A Doha, alla vigilia della Supercoppa con la Juventus, parla, che oggi insieme a Beppe Marotta ha visitato l'Aspire Center, prima di un pranzo insieme con Guido De Sanctis, ambasciatore italiano in Qatar (foto Twitter Milan): "Siamo molto felici ed onorati di essere a Doha, in un paese che sta facendo cose incredibili per il calcio. Ho visto questa mattina l'Aspire Center, una cosa bellissima. Sarà la partita tra la squadra che ha vinto di più in Italia e la squadra italiana che ha vinto di più nel mondo. Sarà una bella partita, leale, che giocheremo col massimo del fair play.. Grazie per tutto quello che state facendo per il calcio".: "La Coppa Italia? Era una finale secca che non meritavamo di perdere, ma è andata così. Ora speriamo di rifarci in Supercoppa. Nell'anno solare abbiamo giocato due partite con la Juve e ne abbiamo vinta una per una, mi auguro che anche domani sera sarà una partita equilibrata. Il Milan attuale? Non si possono avere esperienza e gioventù, sono due cose che non collimano. Noi abbiamo puntato sui giovani italiani, domani schiereremo 7-8 italiani, credo 7 ma non voglio svelare la formazione anche se forse dicendovi 7 avere già capito chi gioca. E quindi ho sbagliato... (ride, ndr.). Suso, Locatelli, Donnarumma sono tutte scelte del presidente Berlusconi. Lui vuole un Milan giovane e italiano. La scelta di giocare questa finale all'estero? Il calcio italiano deve essere conosciuto, esportato. Dobbiamo portare l'Italia in giro per il mondo, la visibilità conta molto. Io sarei anche per giocare qualche partita di campionato all'estero".Intanto, sul suo account Facebook, scrive: "#memories #2004 #supercoppa A.C. Milan".Alla vigilia della finale della Supercoppa contro la Juventus, allenamento a Doha per la squadra di Vincenzo Montella.