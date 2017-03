, il giorno della verità è iniziato. Aè appena iniziata l', con la quale si proverà a fare chiarezza sul futuro, visti problemi con ile l e voci rilanciate in Cina del passato oscuro di Yonghong Li , uomo d'affari cinese che sta trattando l'acquisizione della società rossonera. Sono attese novità importanti, con un comunicato che spiegherà quella che è la situazione. Non sono esclusi colpi di scena e calciomercato.com ci sarà, con l'inviato Daniele Longo, per raccontarvi una giornata, a suo modo, storica.Assemblea dei soci in maggioranza ha votato la non delibera proposta da Fininvest all'ordine dei giorno.- Lucio Oriani, altro socio di minoranza: "Questi continui rinvii stanno portando anche al sempre più difficile rinnovo del nostro migliore giocatore come Donnarumma. Questo fa capire tutto...". La risposta di Galliani: "Qui non siamo al bar, questo non è un tema all'ordine del giorno".- Galliani risponde a Gatti: "Io non posso darvi delle risposte che spettano a Fininvest e Ses. Non sono nessuno di loro, il Milan e' oggetto della cessione. Io mi occupo bene o male, male secondo l'avvocato la scala, del Milan ma non mi occupo di questa trattativa.. Fininvest sta ottemperando ai suoi impegni, paga gli stipendi regolarmente''. Risponde Gatti: "Il problema è che il comportamento di Fininvest è inqualificabile. La Scala ha giustamente chiesto chiarezza. Sono scandalizzato dal comportamento di Fininvest e dalla sua gestione".- L'altro socio di minoranza Gatti prende parola: "Siamo qui a fare?". Risponde Galliani: "Siamo qui per votare una proposta di Fininvest, ovvero di non assumere nessuna deliberazione sugli ordini del giorno". Ancora Gatti: "Si può sapere qualche notizia più precisa e qualche informazione sul futuro? Capisco che il documento di Fininvest è sintetico, ma noi - come soci - e i tifosi, chiediamo qual è la reale situazione. Si tratta di avere rispetto dell'assemblea, in ogni assemblea il presidente deve dare chiarimenti e informazioni. Vogliamo chiarezza".- Rappresentante dei piccoli azionisti, l'Avv. La Scala prende la parola: "Il closing non riguardava solo Fininvest. Se Fininvest si fosse posta le 10 domande di dicembre, forse non saremmo qui oggi. Non pretendiamo che Fininvest risponda a queste domande, ma che almeno se le ponga, per i tifosi del Milan.. Se Fininvest non ha nulla di rimproverare, l'ordine del giorno va rimosso. Non si può procedere in questo modo. Il rinvio dipende solamente dalle autorizzazioni? E' stato verificato che i cinesi hanno i soldi? Se Fininvest non ha intenzione di rispondere, mi rivolgo allora agli amministratori: 'Avete qualcosa da rimproverarvi?'.- Il primo a parlare è l'amministratore delegato rossonero Adriano, che spiega che nella giornata di oggi non ci sarà nessun closing e che si sta lavorando con Sino Europe Sports per trovare una soluzione in tempi brevi.