Lo Spartak Mosca del tecnico italiano Massimo Carrera non molla l'obiettivo M'Baye Niang. Dopo i tentennamenti del francese, con tanto di visite mediche disertate a Roma, ha tenuto vivi i contatti con il Milan, consapevole che sull'attaccante è vivo l'interesse del Torino del suo mentore Sinisa Mihajlovic.



PRONTA UNA NUOVA OFFERTA - Secondo quanto appreso in esclusiva da calciomercato.com, i moscoviti hanno presentato una nuova offerta da 22/23 milioni tra parte fissa e bonus. Condizioni che il Milan non può rifiutare e anzi spinge con Niang, per cercare di convincerlo ad accettare la destinazione. A bilancio la cessione del numero 94 significherebbe una plusvalenza super, visto il residuo di ammortamento pari ad 1.04 milioni di euro.



IL MILAN SPINGE - In queste ore sono previsti nuovi contatti tra lo Spartak e gli agenti di Niang, al quale è stato proposto anche un miglioramento della prima proposta d'ingaggio, che adesso andrebbe a sfondare il muro dei 3 milioni a stagione. Il Milan spinge, vuole una risposta definitiva avendo raggiunto l'accordo totale con la controparte e le percentuali di riuscita sono in netta risalita rispetto a giovedì scorso.