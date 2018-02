È stato uno dei colpi più importanti del Milan della scorsa estate, che riuscì a strapparlo alla Roma dopo una lunga trattativa con l'Atalanta. E dopo qualche difficoltà fisica nelle ultime partite con Vincenzo Montella in panchina, ora Franck Kessie è tornato a prendersi un ruolo fondamentale nei rossoneri guidati da Gattuso, l'allenatore che più di tutti stima il classe '96 e lo giudica addirittura più forte del Rino calciatore.



STAKANOVISTA - A testimonianza della grande reputazione di cui gode l'ivoriano ci sono i numeri: in questa stagione Kessie ha giocato 2757 minuti, più di qualsiasi altro giocatore di movimento della Serie A e secondo solo a Gigio Donnarumma in assoluto. E anche a livello europeo l'ex Cesena è ai primi posti della classifica dei più utilizzati, guidata da Azpilicueta del Chelsea con 3075 minuti.



ANCORA FONDAMENTALE - Anche da qui a fine stagione, Franck sarà fondamentale per il Milan e per Gattuso. Il mercato di gennaio non ha regalato quella mezzala di movimento che si sarebbe dovuta alternare con lui nel centrocampo rossonero, con gli obiettivi - Jankto e Dembelé su tutti - rimandati alla prossima estate. Kessie continuerà a giocare e correre: Gattuso ora non può fare a meno di lui.