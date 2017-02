Il mercato è alle spalle (con un asterisco per la situazione Caceres), davanti al Milan c'è la Sampdoria e un imperativo: ripartire dopo le tre sconfitte consecutive contro Napoli, Udinese e Juventus in Coppa Italia e ritrovare un successo che manca in campionato da tre giornate. Montella dovrà farlo con una difesa ridotta ai minimi termini sulle corsie esterne e con i più giovani della squadra bersagliati da critiche, anche eccessivamente feroci, per alcuni errori di troppo.



RIPOSO, NON PUNIZIONE - Gianluigi Donnarumma, per il quale si è esposto con decisione anche l'agente Mino Raiola, ma soprattutto Manuel Locatelli: l'espulsione contro la Juve in Coppa e il passaggio sbagliato che ha dato il la al pareggio di Thereau hanno messo il centrocampista classe '98 in una posizione delicata, accusato di essere il colpevole numero uno dei due ko. Ecco perché Montella sta riflettendo sulla possibilità di lasciarlo riposare contro la Samp: non si tratterebbe di una scelta punitiva né di un segnale di sfiducia, il tecnico e la società considerano Locatelli portante nei progetti futuri della squadra, ma un modo per non lasciarlo alla berlina, facile bersaglio di critiche, e permettergli di riprendere la necessaria confidenza per tornare ai livelli delle prime uscite, prestazioni che avevano convinto anche chi ora lo rinnega.



IL NO AL FENER E LA FIDUCIA DI MONTELLA - Chi potrebbe avere una nuova chance dunque è José Sosa, che aveva sostituito Locatelli (squalificato) contro il Napoli con discreti risultati: il passo non è svelto, la lettura del gioco in possesso però ha garantito profondità e anche il senso della posizione in un ruolo, quello di regista basso, che non aveva mai interpretato prima di questa stagione sta migliorando. Senza Montolivo, ancora ai box, serve un giocatore che possa con la sua esperienza fare da scudo al giovane Manuel e tocca proprio al Principito prendersi questa responsabilità, a maggior ragione dopo la decisione a gennaio di rifiutare il Fenerbahce: no al ritorno in Turchia per imporsi in rossonero, dimostrare di poter meritare più spazio e di non essere un flop, con il benestare della società e soprattutto di Montella che ha costantemente manifestato la propria totale fiducia nei confronti dell'argentino. Sosa per Locatelli, l'Aeroplanino ci pensa: ancora pochi allenamenti per dirimere questo dubbio.



