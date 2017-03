Manuel Locatelli vuole tornare protagonista. Ieri con la Nazionale under 21, domenica con il Milan. Ecco quanto dichiarato dal centrocampista classe 1998 al termine della gara giocata ieri contro la Spagna: "Sto tornando in forma, ogni persona spera di andare all’Europeo: io spero di esserci e lo devo dimostrare ogni giorno, in allenamento e col Milan. Secondo me il mister (Montella, ndr) sa come gestirmi, lo sta facendo benissimo. Quello che dicono i giornali mi interessa relativamente, mi interessa quello che dicono le persone vicine a me. Vincerle tutte? È una bella sfida, vogliamo cercare di raggiungere i nostri obiettivi. Ci condizionano le voci sul closing? No, assolutamente. Pensiamo al presente e a quell che ci sta accadendo”.