Il Natale in casa Milan non avrebbe potuto essere più bello e pieno di felicità. La vittoria della Supercoppa ai calci di rigore contro la Juventus ha dato all'intero ambiente un'incredibile ventata di serenità e fiducia in vista di un 2017 che dovrà continuare a lanciare la squadra rossonera verso un piazzamento in Champions League. In attesa del tanto agognato closing, il mercato invernale, però, non potrà regalare grandi sorprese sotto l'albero di Natale.



IL SOGNO BADELJ - Il sogno di Vincenzo Montella è potenziare il proprio centrocampo con un regista che possa alternarsi con Locatelli davanti alla difesa. Da tempo il club rossonero è al lavoro con gli agenti del centrocampista della Fiorentina, Milan Badelj. Il croato è in scadenza il 30 giugno 2018 con il club viola e ha più volte dichiarato di non voler rinnovare. La Fiorentina al momento non vuole cederlo, ma di fronte ad un conguaglio di almeno 5 milioni di euro si siederà a trattare con il Milan per non perderlo a zero nel corso della prossima stagione.



LUIZ ADRIANO LA CHIAVE - 5 milioni, una cifra che, al momento, il Milan non può permettersi ma che con la partenza di Vangioni verso lo Sporting Lisbona (2 milioni di euro) e la cessione in Russia di Luiz Adriano potrebbe racimolare. Proprio la punta brasiliana è, di fatto, la chiave per arrivare a Badelj. Dalla sua cessione, oltre che dal risparmio del suo ricco ingaggio, il Milan conta di incassare almeno 5/6 milioni, proprio gli stessi che serivranno per portare l'assalto alla Fiorentina per il regista croato.