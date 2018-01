Alessandro Lupi, tecnico della Primavera del Milan, parla a Milan Tv del rapporto con Gattuso: "E' spesso quotidiano, un confronto molto aperto e di crescita. Mi fa piacere perchè c'è la possibilità di confrontarsi in maniera dettagliata su tutto".



Su Pobega e Tiago Dias: "Pobega? E' un giocatore dotato di grande intelligenza e fisicità. Secondo me ha tanti margini di miglioramento, forse nemmeno lui se ne rende conto quanto. E quindi farò in modo di farglielo capire, con le buone o le cattive (sorride, ndr). E' un giocatore di ottima prospettiva. Tiago Dias? Tiago Dias è un ragazzo che ha voglia di crescere, è un ragazzo molto istintivo con delle qualità importanti. Deve imparare ancora molto, ma ha voglia di mettersi in gioco e di mettersi a disposizione".