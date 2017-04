Rocco Maiorino, direttore sportivo del Milan, parla ai microfoni di Premium prima del match con il Palermo: "La partita di Pescara l’abbiamo in parte sottovalutata ed è un errore che non dobbiamo commettere contro il Palermo: servirà grandissima attenzione. Settimana decisiva per il cambio della proprietà? Le sensazioni sono le stesse che stiamo vivendo da un po’ di tempo. La tranquillità è massima, i pensieri sono solo sul Palermo, poi da lunedì si vedrà. Chi sta meglio tra noi e l’Inter? Non so come stia l’Inter perché tendo a vedere quello che succede in casa mia. Noi cercheremo di vincere per prepararci al meglio al derby ma la testa è solo sul Palermo".